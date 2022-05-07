В мире число заражений коронавирусом превысило 516,61 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 516618232 (+670657 сутки) по данным Worldometer на 8:35 7 мая 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6274806 (+2598) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 226 странах. На данный момент лечение проходит 39013121 (+91676) человек, из них 40091 (-274) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 471330305 (+576383) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 83534060 (+77116) случаями заражения, Индия – 43098743 (+4195), Бразилия – 30543908 (+19725), Франция – 28890139 (+40224) и Германия – 25289590 (+86026). Беларусь – на 62 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Германия – 86026, США – 77116, Италия – 43947, Франция – 40224, Австралия – 38111. Беларусь (579) – на 37 (+18) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1024386, Бразилия – 664143, Индия – 524024, Россия – 376696 и Мексика – 324350. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 291, Германия – 248, Великобритания – 228, Бразилия – 176, Россия – 136. Беларусь – на 41 (-6) месте.

В Беларуси официально подтверждены 981838 случаев заражения коронавирусом и 6966 смертей.