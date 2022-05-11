В мире число заражений коронавирусом превысило 518,47 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 518479620 (+700183 сутки) по данным Worldometer на 6:40 11 мая 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6280233 (+2068) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 226 странах. На данный момент лечение проходит 38807244 (-20118) человека, из них 39478 (-172) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 473392143 (+718233) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 83778760 (+59954) случаями заражения, Индия – 43110185 (+2496), Бразилия – 30594388 (+20143), Франция – 29021224 (+56449) и Германия – 25490156 (+104449). Беларусь – на 63 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Германия – 104449, США – 59954, Франция – 56449, Италия – 56015, Тайвань – 50828. Беларусь (58) – на 82 (-26) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1025104, Бразилия – 664443, Индия – 524103, Россия – 377150 и Мексика – 324465. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 279, Германия – 202, Бразилия – 195, Италия – 158, Франция – 123. Беларусь – на 37 (+4) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.