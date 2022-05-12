В мире число заражений коронавирусом превысило 519,14 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 519145579 (+665959 сутки) по данным Worldometer на 6:14 12 мая 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6282356 (+2123) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 226 странах. На данный момент лечение проходит 38850987 (+43743) человек, из них 39258 (-220) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 474012236 (+620093) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 83953371 (+87487) случаями заражения, Индия – 43113413 (+2827), Бразилия – 30617786 (+23398), Франция – 29061523 (+40299) и Германия – 25583258 (+93102). Беларусь – на 63 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Германия – 93102, США – 87487, Тайвань – 57216, Австралия – 57088, Южная Корея – 43899. Беларусь (-) – на 131 (-49) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1025764, Бразилия – 664564, Индия – 524181, Россия – 377248 и Мексика – 324465. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Германия – 227, США – 226, Бразилия – 121, Италия – 115, Россия – 98. Беларусь – на 95 (-58) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.