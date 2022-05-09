В мире число заражений коронавирусом превысило 517,36 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 517360459 (+456170 сутки) по данным Worldometer на 10:24 9 мая 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6276541 (+734) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 226 странах. На данный момент лечение проходит 38950504 (-74789) человека, из них 39848 (-132) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 472133414 (+530135) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 83581715 (+14008) случаями заражения, Индия – 43105401 (+2893), Бразилия – 30564536 (+6006), Франция – 28957421 (+29324) и Германия – 25345357 (+7361). Беларусь – на 63 (-1) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Тайвань – 44290, Южная Корея – 40064, Австралия – 35289, Япония – 34696, Италия – 30804. Беларусь (323) – на 35 (+2) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1024546, Бразилия – 664189, Индия – 524093, Россия – 376946 и Мексика – 324350. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 118, Италия – 72, Южная Корея – 71, Франция – 54, Таиланд – 54. Беларусь – на 32 (+9) месте.

В Беларуси официально подтверждены 981654 случая заражения коронавирусом и 6972 смерти.