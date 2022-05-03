В мире число заражений коронавирусом превысило 513,99 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 513992404 (+391156 сутки) по данным Worldometer на 8:29 3 мая 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6263346 (+1599) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 226 странах. На данный момент лечение проходит 39087089 (-649513) человек, из них 40864 (-465) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 468641969 (+1039070) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 83170407 (+40784) случаями заражения, Индия – 43085166 (+2664), Бразилия – 30460997 (+6507), Франция – 28690748 (+8737) и Германия – 24791190 (+20595). Беларусь – на 62 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 40784, Австралия – 31304, Япония – 25425, Германия – 20595, Южная Корея – 20084. Беларусь (148) – на 52 (-12) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1021089, Бразилия – 663657, Индия – 523889, Россия – 376167 и Мексика – 324350. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Франция – 180, Россия – 136, Италия – 124, США – 122, Бразилия – 90. Беларусь – на 44 (-6) месте.

В Беларуси официально подтверждены 980828 случаев заражения коронавирусом и 6951 смерть.