В мире число заражений коронавирусом превысило 512,25 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 512254927 (+672885 сутки) по данным Worldometer на 7:41 29 апреля 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6256570 (+13077) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 226 странах. На данный момент лечение проходит 39920845 (-149218) человек, из них 41516 (-560) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 466077512 (+819026) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 82954768 (+55692) случаями заражения, Индия – 43072486 (+3687), Бразилия – 30418920 (+19916), Франция – 28542884 (+59760) и Германия – 24608074 (+119832). Беларусь – на 62 (+1) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Германия – 119832, Италия – 69204, Франция – 59760, Южная Корея – 57439, США – 55692. Беларусь (573) – на 48 (-3) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1020159, Бразилия – 663289, Индия – 523753, Россия – 375566 и Мексика – 324221. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Финляндия – 301, Великобритания – 248, США – 247, Германия – 239, Канада – 170. Беларусь – на 45 (-7) месте.

В Беларуси официально подтверждены 979346 случаев заражения коронавирусом и 6940 смертей.