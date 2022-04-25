В мире число заражений коронавирусом превысило 510,09 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 510098995 (+516647 сутки) по данным Worldometer на 6:33 26 апреля 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6245609 (+2350) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 225 странах. На данный момент лечение проходит 40482920 (-427883) человек, из них 42485 (+52) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 463370466 (+942180) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 82733863 (+34908) случаями заражения, Индия – 43062097 (+2011), Бразилия – 30355919 (+6456), Франция – 28317915 (+13984) и Германия – 24227680 (+86980). Беларусь – на 63 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Германия – 86980, Япония – 38450, США – 34908, Южная Корея – 34370, Австралия – 30088. Беларусь (149) – на 59 (-18) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1018582, Бразилия – 662777, Индия – 522223, Россия – 375061 и Мексика – 324129. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Франция – 197, Германия – 171, Россия – 159, США – 141, Таиланд – 124. Беларусь – на 48 (-13) месте.

В Беларуси официально подтверждены 977962 случая заражения коронавирусом и 6928 смертей.