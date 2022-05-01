В мире число заражений коронавирусом превысило 513,34 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 513340254 (+394267 сутки) по данным Worldometer на 7:36 1 мая 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6260760 (+1308) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 226 странах. На данный момент лечение проходит 39799071 (-76623) человек, из них 41404 (+35) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 467280423 (+469582) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 83066907 (+24751) случаями заражения, Индия – 43079188 (+3324), Бразилия – 30448236 (+15194), Франция – 28645285 (+49482) и Германия – 24761600 (+57003). Беларусь – на 62 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Германия – 57003, Италия – 53602, Франция – 49482, Южная Корея – 43262, Австралия – 39258. Беларусь (436) – на 40 (+7) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1020833, Бразилия – 663551, Индия – 523843, Россия – 375884 и Мексика – 324294. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 157, Италия – 130, Таиланд – 126, США – 115, Германия – 106. Беларусь – на 38 (+9) месте.

В Беларуси официально подтверждены 980345 случаев заражения коронавирусом и 6947 смертей.