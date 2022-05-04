Последнее обновление: 04.05.2022 17:09

Верхняя палата парламента одобрила порядок размещения войск ОДКБ на территории Беларуси

Верхняя палата парламента РБ ратифицировала соглашение по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием формирований сил и средств системы коллективной безопасности на территориях государств-членов ОДКБ.

«Ратификация соглашения будет способствовать расширению нормативной правовой базы, регламентирующей порядок временного пребывания формирований сил и средств системы коллективной безопасности на территориях сторон", - говорится в сообщении пресс-службы верхней палаты.

Кроме того, документом определяется механизм сотрудничества "военной полиции, военного следствия, военной прокуратуры, военных судов (трибуналов) по уголовным и административным делам в отношении лиц, входящих в состав формирований сил и средств системы коллективной безопасности".

Также ратифицировано соглашение о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении коллективных сил ОДКБ.



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