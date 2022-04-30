Совмин Беларуси разрешил вывоз макаронных изделий с начинкой

Совмин РБ внес изменения в запрет на вывоз макаронных изделий из страны, исключив из запрета 4 товарных позиции ТН ВЭД, следует из постановления №268 от 29 апреля 2022 года.

В частности, теперь из страны можно вывозить макаронные изделия, содержащие более 20 мас.% рыбы, ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных или содержащие более 20 мас.% колбасы и аналогичных изделий из мяса и мясных субпродуктов любого вида, включая жиры любого вида или происхождения (1902 20 100 0, 1902 20 300 0).

Также разрешен вывоз макаронных изделий, подвергнутых тепловой обработке, и прочие (1902 20 910 0, 1902 20 990 0).

Временный запрет на вывоз отдельных видов товаров был введен постановлением №187 от 28 марта 2022 года.