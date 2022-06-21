Власти Беларуси дважды за 10 дней поменяли минимальные экспортные цены на молоко и мясо

Минсельхозпрод Беларуси свои постановлением №65 от 20 июня 2022 года установил новые предельные экспортные цены на молочную и мясную продукцию.

Согласно документу, повышены минимальные отпускные цены на говядину и скорректированы цены в российских рублях.

В частности, минимальная экспортная цена на сливочное масло для России установлена на уровне 450 российских рублей (здесь и далее за 1 кг), для стран ЕАЭС — $6,5, для стран СНГ и Грузии — $6,1, для Азербайджана — $6,2 доллара, для остальных стран — $5,9.

Минимальная экспортная цена на сыры жирностью свыше 45% установлена на уровне 420 российских рублей для России, для стран ЕАЭС - $5,94, для остальных стран - $4,74.

Цены на «говядину» (молодняк КРС) для РФ, стран СНГ, Грузии и Азербайджана не должны быть ниже $4,1 за килограмм.