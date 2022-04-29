Последнее обновление: 29.04.2022 08:10

Власти Беларуси расширили категорию нуждающихся в жилье

Власти Беларуси указом №159 от 28 апреля расширили категорию граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, которые могут строить жилье в городах-спутниках Минска.

«Так, наряду с гражданами, состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в районных администрациях Минска, … также предоставлено право строительства квартир в городах-спутниках столицы гражданам, состоящим на таком учете по месту работы или службы в государственных органах и организациях Минска», - говорится в официальном комментарии к документу.

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