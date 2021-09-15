Последнее обновление: 15.09.2021 19:39

Подписан указ в целях завершения очередного долгостроя в Минске

Указом №347 от 15 сентября 2021 года предусмотрен ряд мер для завершения строительства многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями торгово-административного назначения и подземными гаражами-стоянками в границах просп.Дзержинского, ул.Щорса.

«Определены заказчик строительства, генеральная проектная и подрядная организации. Установлены меры по разработке, восстановлению (корректировке) проектной, а также иной необходимой для завершения строительства объекта документации. Кроме того, предусматривается предоставление заказчику ссуды за счет средств бюджета Минска», - говорится в официальном комментарии к документу.

Разрешено увеличить объем строительства объекта за счет возведения дополнительных секций, этажей и многоквартирного жилого дома в границах улиц Щорса - Р.Люксембург - Лермонтова - 2-й Землемерной при условии, что денежные средства, составляющие чистую прибыль заказчика, будут направляться на завершение строительства объекта.

Для защиты интересов владельцев жилищных облигаций, удостоверивших внесение денежных средств на строительство определенного размера общей площади жилого и (или) нежилого помещения в составе объекта (их правопреемников, наследников), предусмотрено предоставление первоочередного права на заключение с заказчиком договоров создания объектов долевого строительства жилого и (или) нежилого помещения в составе объекта.

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