Суд в Барановичах признал недействительной кабальную сделку купли-продажи квартиры

Суд Барановичского района признал недействительным договор купли-продажи квартиры, заключенный между жительницей Барановичей и ООО «Блесаварис Лизинг», а также недействительными государственную регистрацию перехода права собственности на квартиру, государственную регистрацию сделки – договора купли-продажи.

Определением судебной коллегии по гражданским делам Брестского областного суда решение районного суда оставлено без изменения, а апелляционная жалоба ответчика - без удовлетворения, сообщает пресс-служа Верховного суда РБ.

В исковом заявлении истица указала, что в январе 2021 года к ней обратился внук и сообщил, что ему необходимо вернуть долг в размере 3500 Евро, а также о том, что нашел фирму, которая даст необходимую сумму денег под залог принадлежащей истице квартиры.

Как в последующем объяснили истице: для того, чтобы получить деньги, нужно продать квартиру, которую она вправе выкупить в последующем за 3500 Евро. Условия сделки ей были понятны, и, желая помочь внуку, истица согласилась на сделку, которая была зарегистрирована в феврале 2021 года.

Цена сделки составила 3777,86 Евро в эквиваленте, что в разы меньше реальной стоимости квартиры. Денежные средства она получила на свой карт- счет и передала внуку.

Со слов внука, он заключил договор лизинга на ее квартиру и должен был ее выкупить. Однако, поскольку у него не получилось соблюсти график платежей, то истица подлежала выселению из квартиры по решению третейского суда.

Обосновывая тем, что истица была вынуждена заключить сделку купли-продажи квартиры вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях, просила суд признать сделку купли-продажи квартиры недействительной. Представитель ответчика требования истца не признал.

«Рассмотрев дело, суд пришел к обоснованному выводу о том, что договор купли-продажи квартиры, заключенный между истицей и ООО «Блесаварис Лизинг» является кабальной сделкой, на основании чего удовлетворил исковые требования о признании указанной сделки недействительной, поскольку в ходе судебного разбирательства было установлено, что истица заключила указанную сделку вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях, продав принадлежащую ей двухкомнатную квартиру, которая является для нее единственным жильем, за 12000 рублей, эквивалентную 3777,86 Евро, желая помочь внуку в получении денежных средств от ООО «Блесаварис Лизинг» по договору лизинга, согласно которому заключение договора купли-продажи жилого помещения являлось условием для предоставления денежных средств внуку истицы, у которого отсутствовало принадлежащее ему на праве собственности жилое помещение», _ сказано в сообщении.

«Верным является вывод суда о том, что о кабальности сделки купли-продажи также свидетельствует то обстоятельство, что согласно условиям договора купли-продажи стоимость двухкомнатной квартиры в г. Барановичи на дату заключения договора составила 12000 белорусских рублей, что значительно ниже рыночной стоимости указанной квартиры», - отметили в ВС РБ.