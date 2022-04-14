Гражданам Литвы и Латвии с 15 апреля разрешен безвизовый въезд в Беларусь

Белорусские власти разрешили гражданам «недружественных» Литвы и Латвии безвизовый въезд в страну с 15 апреля.

«Пересекать границу без визы для указанной категории граждан будет возможно в пунктах пропуска на белорусско-латвийском и белорусско-литовском участках границы. Данный порядок будет действовать с 00 часов 15 апреля по 15 мая включительно. В течение этого периода граждане Латвии (имеющие статус негражданина Латвии) и Литвы могут воспользоваться правом безвизового въезда в Беларусь неограниченное количество раз и находиться на всей территории Беларуси», - сказано в сообщении Госпогранкомитета РБ

«Также для этой категории прибывающих разрешено посещение пограничной зоны без пропуска. Для этого при въезде в Республику Беларусь в пункте пропуска необходимо устно сообщить сотруднику органов пограничной службы о намерении посетить пограничную зону, указать населенные пункты и цель их посещения», - отмечается в сообщении.

Власти объяснили безвиз для граждан двух недружественных стран тем, что «на фоне длительных коронавирусных ограничений у граждан сопредельных стран ЕС в настоящее время нет возможности посетить родственников в Беларуси ввиду отсутствия виз», а также «в связи с приближением православных и католических религиозных праздников».

ГПК РБ напоминает, что для въезда в Беларусь всем иностранным гражданам необходимо предъявить действительный документ для выезда за границу, медицинскую страховку, зеленую карту (при следовании на автомобиле) и отрицательный ПЦР-тест либо сертификат о вакцинации.