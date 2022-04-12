Последнее обновление: 12.04.2022 11:13

Россия продлила ограничение полетов на юге страны

Росавиация сообщила, что продлевает ограничение полетов на юге страны еще на неделю до 19 апреля 2022 года.

Ограничение на полеты распространяется на аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

«Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — говорится в сообщении.

Ограничение на полеты было введено 24 февраля с началом российского военного вторжения в Украину.

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