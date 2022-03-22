Россия не будет возвращать самолеты лизинговым компаниям

Россия пытается договориться с западными лизинговыми компаниями о выкупе самолетов, но те не идут на переговоры, утверждает глава Минтранса РФ Виталий Савельев.

По его словам, поскольку лизинговые компании отказываются вступать в переговоры, Россия начала переводить авиапарк в российских реестр.

"Мы уже перевели почти 800 машин, мы их страхуем в российских перестраховочных компаниях, при ЦБ которые есть, - самолеты остаются. Мы ищем легальные пути договориться с лизингодателями и решить этот вопрос, но пока не удается. Там есть запрет и требование возврата, они не хотят вступать в переговоры по компенсации им оплаты и выкупа у них судов в собственность российскими авиакомпаниями", - сообщил сегодня Савельев.

"… мы надежду не теряем и мы их (самолеты – ред.) не отдаем. Потому что отдать - означает оставить себя без авиации. Вы это понимаете, и поэтому такое решение правительство приняло",- добавил он.

Он признал, что на каком-то этапе перевозчикам понадобятся запчасти для самолетов, добавив, что власти на данный момент ориентируются на опыт Ирана, который находится под санкциями много лет, передает Интерфакс.

Савельев сообщил, что 78 самолетов все-таки были арестованы за рубежом.

"У нас всего самолетов в стране было - 1,367 тыс. Мы потеряли 78 машин, они были арестованы у нас при полетах", - сказал Савельев.