Россия продлила ограничение полетов на юге страны до апреля

Ограничение полетов в 11 аэропортах в южной и центральной части России продлено до 3:45 1 апреля, сообщила пресс-служба Росавиации.

Рейсы не принимают аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Ведомство отмечает, что остальные аэропорты страны работают в штатном режиме.

«Российским авиакомпаниям рекомендовано для организации перевозки пассажиров в указанные аэропорты организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — советует Росавиация.

Режим ограничения полетов был введен 24 февраля, в день начала российской военной операции, из-за «осложнения обстановки вокруг ситуации на Украине». Зону для полетов признали небезопасной для гражданских воздушных судов и пассажиров. С тех пор ограничения продлевались, последний раз 18 марта — до 26 марта, передает РБК.

США, Канада, Евросоюз, Великобритания и некоторые другие страны закрыли воздушное пространство для российских самолетов. Россия ввела зеркальные меры для 36 государств. Крупные российские компании отказались от международных рейсов.