Канада ввела санкции против замов министра обороны РБ и близких к режиму бизнесменов

МИД Канады опубликовал список граждан Беларуси и России, в отношении которых введен новый пакет санкции.

"В санкционный список добавлены белорусы - бизнесмены Александр Шакутин, Владимир Пефтиев, Анатолий Тернавский, Павел Топузидис, Евгений Баскин, Валентин Байко, а также заместители министра обороны Белоруссии Андрей Бурдыко, Сергей Симоненко и Андрей Жук", - говорится в релизе на сайте канадского правительства.

В обновленный перечень от России попали предприниматели Владимир Потанин, Виктор Вексельберг, Кирилл Шамалов, Дмитрий и Галина Пумпянские, Вадим Мошкович, Леонид Михельсон и Александр Винокуров, а также замначальника Генштаба ВС России Игорь Костюков.