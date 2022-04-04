МИД России: Британия не дала согласия на запрос России о созыве заседания СБ ООН по Буче

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова пожаловалась, что Великобритания "в худших английских традициях не дала согласия на проведения заседания Совбеза ООН по ситуации в Буче".

Она заявила, что Россия вновь потребует созыва Совбеза ООН.

Накануне и Украина, и Россия потребовали созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН для обсуждения событий в Буче, которые они описывают противоположным образом.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении заявил, что "военные преступления в Буче и других городах во время российской оккупации будут предметом рассмотрения и в Совбезе ООН во вторник".

Однако позже заместитель представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия требует провести это заседание днем раньше, в понедельник. Тему заседания он обозначил как "провокация украинских радикалов".