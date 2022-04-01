Казахстан пообещал не помогать России обходить санкции

Казахстан не будет инструментом для обхода санкций США и Евросоюза в отношении России, заявил в интервью Euractiv первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов.

Чиновник сказал, что прибыл в ЕС, чтобы "продемонстрировать нашим европейским партнерам, что Казахстан не будет инструментом для обхода санкций против России со стороны США и ЕС".

"Мы будем соблюдать санкции. Несмотря на то, что мы являемся частью экономического союза с Россией, Беларусью и другими странами, мы также являемся частью международного сообщества. Поэтому меньше всего мы хотим, чтобы к Казахстану применялись вторичные санкции США и ЕС", - подчеркнул Сулейменов, передает Интерфакс.

При этом, по его словам, Казахстан "будет продолжать инвестировать в Россию и привлекать инвестиции для России: по-другому наша экономика не работает".

"Но мы сделаем все возможное, чтобы контролировать санкционные товары. Мы сделаем все возможное, чтобы контролировать любые инвестиции в Казахстан лицами или организациями, которые находятся под санкциями, и это то, что мы хотели открыто донести до европейцев. Показать, что у нас есть система, и эта система, к сожалению, останется здесь надолго", - сказал он.