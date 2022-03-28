Россия не будет поставлять Европе газ бесплатно в случае отказа оплачивать его в рублях

Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа европейцев платить за топливо в рублях, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос, какие действия предпримет Россия в случае отказа Европы платить за газ в рублях, Песков ответил: "Будем решать вопросы по мере их поступления".

На уточняющий вопрос, возможен ли отказ от поставок газа в такой ситуации, Песков сказал: "То, что мы не будем бесплатно поставлять газ, это однозначно. Это можно сказать с абсолютной уверенностью".

"В нашей ситуации заниматься европейской благотворительностью вряд ли возможно и целесообразно", - сказал он.

Песков уточнил также, что "процесс поставок (газа) весьма и весьма сложен, это не покупка какого-то товара в магазине, когда вы в магазине что-то покупаете и расплачиваетесь". "Это и поставки, и оплата, и подведение баланса. Это процесс, растянутый по времени. Сейчас все модальности как раз прорабатываются между ведомствами, с "Газпромом", а потом уже будут определяться четкие временные рамки", - сказал Песков, передает finmarket.ru

Ранее, Путин потребовал перевести оплату за поставки российского газа на экспорт в недружественные страны в российские рубли и поручил ЦБ и правительству за неделю определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке РФ покупателями российского газа.