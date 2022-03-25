Лукашенко: Реклама должна быть на патриотичных медиа

Лукашенко потребовал, чтобы реклама в Беларуси размещалась только на патриотичных медиа.

«Я скажу прямо: реклама должна быть на патриотичных прогосударственных, не с точки зрения собственности, каналах, которые защищают государство, сохраняют мир и покой в нашем государстве. У нас есть «Первый канал», ОНТ, СТВ, «Мир», газеты, журналы… Не с точки зрения только пропаганды Лукашенко и в плохом смысле пропаганды. Это нормальные каналы. Так вот реклама должна быть там, а не у каких-то бешеных, которые разрушали государство и продолжают это успешно делать, и посмеиваются со стороны», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

«И указ о рекламе должен быть такой пусть даже прямолинейный, пусть незавуалированный. Я готов даже принять такое решение. Пусть нас дубасят, критикуют, но мы должны понимать: деньги заработаны в нашей стране, трудом наших людей, поэтому эти деньги должны идти на защиту и поддержку нашего государства. Вот и все. Открыто вам об этом говорю», —заявил он.