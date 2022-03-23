Китай выступает против исключения России из G20

Китай не готов поддержать исключение России из "Группы двадцати" в ответ на ее войну против Украины. Об этом заявил спикер министерства иностранных дел Китая Ванг Венбин

Он отметил, что G20 нужно дальше сотрудничать для решения общих проблем, в частности, экономического восстановления после пандемии коронавируса, а Россия является "важным членом" группы, сообщает Reuters.

"Ни один член не имеет права исключать другую страну. G20 должен внедрять настоящую многовекторность, усиливать единство и сотрудничество", - сказал спикер.

Соединенные Штаты и их западные союзники оценивают, должна ли Россия оставаться в группе крупных экономик Группы двадцати (G20) после ее вторжения в Украину.

G20 вместе с меньшей Группой семи, в которую входят только Соединенные Штаты, Франция, Германия, Италия, Канада, Япония и Великобритания, является ключевой международной платформой для координации политик во всех сферах – от действий по изменению климата до трансграничного долга.

Во вторник Польша заявила, что предложила чиновникам по торговле США заменить Россию в группе G20 и что это предложение получило "положительный ответ".

Вместе с тем источник в G7 заявил, что маловероятно, что Индонезия, возглавляющая сейчас G20, или такие члены, как Индия, Бразилия, Южная Африка и Китай, согласились бы исключить Россию из группы.