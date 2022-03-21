СБУ задержала белорусского шпиона

За прошедшие сутки Служба безопасности Украины задержала белорусского шпиона и несколько пророссийских коллаборантов.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНИАН.

В Волынской области 20 марта спецназовцы СБУ задержали гражданина Беларуси, который собирал для врага информацию о размещении и передвижении техники ВСУ и состоянии мобилизации в регионе.

В Днепропетровской области СБУ схватила пророссийского агитатора, который распространял выгодные Кремлю фейковые материалы в соцсетях и собирал данные относительно обороноспособности Киева и Днепра.

В Кировоградской области СБУ разоблачила украинца, который открыто поддерживал широкомасштабное вторжение РФ и выражал пророссийскую позицию.

В Луганской области СБУ начала расследование действий представителя "пресс-службы" так называемой "ЛНР" Ивана Филипоненко, который публично заявлял якобы о сдаче Рубежного оккупантам.

"Сейчас все коллаборанты задержаны и будут отвечать за свои действия перед законом", - говорится в сообщении.