Лукашенко назвал санкции счастьем для сельского хозяйства и сельхозпроизводителей

Лукашенко заявил, что западные санкции открывают новые возможности для белорусских аграриев и сельхозпроизводителей, которые сейчас стоят на коленях.

"Момент такой: с одной стороны, тяжелейшая ситуация… Но с другой стороны, для вас, аграриев, и для тех, кто производит сельхозтехнику, - счастье", - заявил Лукашенко.

"Это возможности, это шанс. Если мы этим шансом не воспользуемся, никогда наше сельское хозяйство не встанет с колен. Поэтому сегодня надо через любые трудности, сложности, сжав зубы выдержать этот и, возможно, следующий год. И мы перестроимся, и будем работать нормально. Но вы должны для того, чтобы подняться с колен, получить продукцию и продать", - потребовал пенсионер.