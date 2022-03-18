В Болгарии за коррупцию задержан экс-премьер Бойко Борисов

Бывший премьер-министр Болгарии и лидер партии ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии») Бойко Борисов задержан, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).

Кроме него под стражу также взяли бывшего министра финансов Владислава Горанова, экс-председателя финансового комитета парламента Менду Стоянову и бывшего руководителя пресс-службы правительства Севдалину Арнаудову.

По данным БНР, национальная полиция проводит масштабную операцию в связи с расследованием европейской прокуратуры. Оно связано со злоупотреблениями европейскими средствами, таких случаев насчитывается более чем 120. Идут обыски, изымается документация, передает РБК.

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков написал в Facebook: «Нет никого выше закона!» Однако к кому обращено сообщение, не уточняется.