Власти РБ проведут ревизию правовых механизмов Совета Европы

МИД Беларуси проведет ревизию правовых механизмов Совета Европы, в которых участвует белорусская сторона, с точки зрения их реальной востребованности.

Об этом говорится в комментарии МИД РБ в связи с решением Комитета министров Совета Европы приостановить сотрудничества с Беларусью.

«Решение Совета Европы ставит на паузу конструктивное взаимодействие с Республикой Беларусь по целому ряду направлений, включая проблематику смертной казни. Сохраняя готовность к возобновлению диалога, мы, тем не менее, намерены провести ревизию правовых механизмов Совета Европы, в которых участвует белорусская сторона, с точки зрения их реальной востребованности и соответствия нашим национальным интересам на данном этапе», - говорится в комментарии.

«Совет Европы предсказуемо пошел на поводу у тех сил на Западе, которые на фоне событий в Украине стремятся максимально ограничить либо полностью перекрыть каналы для международного диалога, возвести новые искусственные разделительные линии в Европе. Данная ситуация ещё раз наглядно демонстрирует, что ни государства- члены Совета Европы, ни страны, с которыми эта организация поддерживает сотрудничество, не могут быть защищены от волюнтаризма западной коалиции, которая будет действовать, исходя не из своих же ценностей, а исключительно из собственных узких геополитических интересов», - полагают в МИДе.

«Подобная недальновидная позиция, следование сиюминутной политической конъюнктуре наносят ущерб, в первую очередь, интересам данной организации, которая лишает себя возможности делиться своим экспертным потенциалом в рамках проводимой в нашей стране масштабной модернизации государственных и общественных отношений»…