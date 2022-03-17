Генпрокуратура Беларуси направила в суд очередное «хороводное дело»

Прокуратура Брестской области направила в суд уголовное дело по обвинению еще 6 человек в нарушении общественного порядка в Бресте 13 сентября 2020 года/

Речь идет о «хороводном деле» - массовом протесте против фальсификации итогов президентских выборов 13 сентября 2020 года в центре Бреста.

Обвиняемым «инкриминированы организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекшие нарушение работы транспорта, предприятий и организаций, а также участие в них», следует из сообщения Генпрокуратуры РБ.

«Причиненный преступлением ущерб не возмещен – прокуратура предъявила к обвиняемым иск о взыскании ущерба в солидарном порядке в интересах КУТП «Троллейбусный парк» и ОАО «Брестский автобусный парк», - также сказано в сообщении.