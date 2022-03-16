Зеленский подписал закон о запрете на пропаганду действий России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете изготовления и распространения информационной продукции, которая направлена на пропаганду действий России.
Согласно закону запрещено оправдывать российскую агрессию и представлять ее как "гражданскую войну", прославлять военных РФ, наемников и членов других самопровозглашенных пророссийских групп, в частности их нельзя называть "ополченцами" и "вежливыми людьми".
Запрещается оправдание, признание правомерными, опровержение вооруженной агрессии России против Украины в 2014 году.
Запрещено употребление терминов "внутренний конфликт", "гражданская война", "гражданский конфликт".
За оправдание, отрицание и прославление агрессии России предусмотрена уголовная ответственность.
Действие указа распространяется на политические партии и общественные организации.