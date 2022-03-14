Последнее обновление: 14.03.2022 12:56

Прокуратура РБ завела уголовное дело на владельца издания «Медиа-Полесье»

Прокуратура Брестской области возбудила уголовное дело в отношении директора и учредителя ООО «МП компани» по факту злоупотребления служебными полномочиями по ст.424 УК РБ.

ООО «МП компани» является юридических лицом сетевого издания «Медиа-Полесье».

«Прокуратура во взаимодействии с органами финансовых расследований установила, что в течение более двух лет директор и учредитель организации не производили налоговые выплаты и обязательные отчисления в Фонд социальной защиты населения и Белгосстрах в отношении отдельных работников», - говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ.

«Подобные действия повлекли нарушения прав граждан на социальное обеспечение. Выплата «серой зарплаты» не только лишила работников возможности включения данного периода в трудовой стаж при исчислении пенсии, но и причинила ущерб государству в сумме свыше 10 тыс. рублей», - сказано в сообщении.

Отмечается, что владелец ресурса в 2020-2021 годах 4 раза привлекался к административной ответственности за «публикацию недостоверных сведений, направленных на нагнетание обстановки и формирование у общественности негативного отношения к власти, а в отдельных случаях – экстремистских материалов».

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