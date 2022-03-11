Последнее обновление: 11.03.2022 11:23

Twitter начал помечать контент белорусских госСМИ и их начальников

Twitter начал помечать контент белорусских госСМИ и их начальников

Соцсеть "Твиттер" начала помечать посты белорусских государственных медиаструктур и их топ-менеджеров, "чтобы лучше отражать достоверную информацию" о войне в Украине.

"Мы стремимся обеспечить контекст и прозрачность контента, который вы видите в Twitter. Сегодня мы добавляем метки на аккаунты государственных медиа в Беларуси, чтобы лучше отражать достоверную информацию о войне в Украине", - говорится в твите компании.

На это шаг Twitter решился после детального сообщение" о роли государственных СМИ Беларуси в войне в Украине.

Помечается контент не менее 15 связанных с правительством аккаунтов, включая госагентство "Белта" с 37 тыс. подписчиков.



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