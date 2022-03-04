Черногория объявила дипломата РФ персоной нон грата

Министерство иностранных дел Черногории объявило дипломата посольства Российской Федерации, аккредитованного в Черногории, персоной нон грата. Об этом говорится в сообщении черногорского МИД.

Нота об этом решении сегодня была вручена российскому послу. Дипломат РФ должен покинуть территорию Черногории в течение 72 часов.

"Причиной принятия такого решения является оценка соответствующими органами безопасности Черногории действий российского дипломата, противоречащих Венской конвенции о дипломатических сношениях", - говорится в сообщении.

Накануне Болгария объявила персонами нон грата двух российских дипломатов за шпионаж.