Мальта приостановила выдачу "золотых паспортов" гражданам России и Беларуси. Об этом сообщает Times of Malta.

В заявлении правительства Мальты говорится, что из-за недавних событий - вторжения России в Украину - необходимые проверки не могут быть проведены эффективно.

"Следовательно, Мальта приостановила на неопределенный период рассмотрение заявлений на получение вышеупомянутых статусов от граждан Российской Федерации и Беларуси", – говорится в сообщении.

Приостановление распространяется как на схему гражданства Мальты в обмен на инвестиции, так и на схему резиденции в обмен на инвестиции, которую необходимо ежегодно возобновлять.