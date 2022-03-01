Украина анализирует переговоры с РФ и формирует позицию на следующий раунд

Украина анализирует результаты вчерашних переговоров с Россией и формирует позицию на следующий раунд, однако не намерена выполнять никаких ультиматумов Кремля. Об этом заявил на онлайн-брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Мы сейчас анализируем произошедшее вчера, заявленные позиции. Президент полностью, до мельчайших деталей, проинформирован о разговоре, который состоялся вчера. Мы определимся со своей позицией и тогда уже будем в случае необходимости готовиться к новой встрече», – сказал Кулеба, которого цитирует Укринформ.

По его словам, украинская сторона считает, что такая встреча должна состояться, потому что Украина верит в дипломатию и готова к дипломатическому разрешению военного конфликта.

«Но ни при каких обстоятельствах мы не поедем на переговоры, если РФ на них планирует только объявлять свои ультиматумы. Переговоры – это переговоры, и мы будем разговаривать и искать решения. Но выполнять российские ультиматумы и прихоти мы не будем», – подчеркнул глава МИД.

Как сообщалось, 28 февраля украинская делегация встретилась с российской на украинско-белорусской границе в районе реки Припять. Ключевым вопросом переговоров было немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, который принял участие во встрече, сообщил, что украинская и российская делегации во время переговоров обсудили ряд приоритетных тем и теперь едут в свои столицы, чтобы провести консультации по дальнейшим решениям. Кроме того, по его словам, стороны обсудили возможность проведения второго раунда переговоров в ближайшее время, на которых обсужденные темы будут иметь конкретную практику развития.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя переговоры между украинской и российской делегациями, отметил, что пока нет такого результата, который хотелось бы получить.