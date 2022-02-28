Последнее обновление: 28.02.2022 13:36

Российский рубль упал до новых минимумов

Доллар США и евро обновили исторические максимумы в ходе торгов "Московской биржи" в понедельник и уперлись в новые верхние границы, установленные биржей: доллар - 106,445 руб., евро - 119,685 руб.

Биржа уже несколько раз расширяла границы колебаний для доллара и евро с целью найти равновесные уровни, но спрос на валюту пока все еще превалирует, несмотря на заметный рост курсов.

Рубль резко упал к обеим валютам, отыгрывая существенно возросшие санкционные риски.

Курс доллара США составил 106,445 руб., что на 23,445 рубля выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Евро вырос до 119,685 руб., подорожав на 26,685 рубля. Стоимость бивалютной корзины выросла на 24,9 рубля до 112,4 рубля.

Доллар при этом оказался на 22,9 рубля выше уровня действующего официального курса, евро - на 26,09 рубля выше официального курса.

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