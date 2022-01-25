Крупнейший банк США полностью вышел из российской валюты

JPMorgan полностью вышел из российского рубля, сообщает Reuters со ссылкой на заявление банка.

Крупнейший в США банк по размеру активов JPMorgan, под управлением которого находятся 2,6 триллиона долларов клиентских денег, в понедельник, 24 января, закрыл все оставшиеся позиции в российской валюте, сославшись на непрогнозируемые риски в связи с наращиванием российских сил на границе с Украиной.

До апреля прошлого года банк занимал позицию «выше рынка» по рублю, но начал сокращать вложения в российскую валюту и госдолг во время весеннего обострения геополитики.

Тогда банк прогнозировал, что риски, связанные с рублем, пойдут на спад в течение года, а администрация Джо Байдена не решится на экономические меры против Москвы.

Летом 2021 года JPM ждал укрепления рубля до отметки 71 к июню-2022 года, ссылаясь на повышение ключевой ставки ЦБ РФ и высокую доходность российской валюты, позволяющую зарабатывать на операциях carry-trade.

Рубль недооценен на 6,4%, писали аналитики банка, когда курс доллара колебался около 72-72 рублей. Они также отмечали выгоды, которые получает российская экономика от взлетевших цен на сырье.

Спустя полгода, когда курс доллара подскочил выше 79 рублей, а евро едва не пробил отметку 90, JP Morgan признал, что избавляется от вложений в рубли с убытком.

«Мы закрываем все наши оставшиеся длинные рублевые позиции с убытком. Мы не можем с высокой степенью уверенности отмести негативные сценарии. Следовательно, наши существующие рекомендации относительно длинных позиций потеряли силу», - цитирует Reuters заявление банка.

По данным ЦБ РФ, иностранные инвесторы начали сворачивать длинные позиции по рублю еще в середине октября, когда курс доллара на короткое время падал ниже 70 рублей. За ноябрь-декабрь нерезиденты срезали ставки на рубль через рынок свопов на 13 млрд долларов, до 17 млрд.

С рынка российского госдолга иностранцы вывели 3,4 млрд долларов в прошлом году, а еще на 13 млрд долларов сократили вложения в акции, пишет finanz.ru.

В январе, на фоне резкого обострения отношений с Западом и заявлений об угрозе начала войны с Украиной, спекулятивный отток капитала из российских активов мог составить еще 6-7 млрд долларов, оценивает Райффайзенбанк.

С начала 2022 года рубль потерял 5,4% к доллару и возглавил «хит-парад» худших валют развивающихся стран, несмотря на рекордные за 7 лет цены на нефть, двукратный рост доходов от экспорта газа и беспрецедентный в истории приток валюты в экономику по текущему счету платежного баланса (120 млрд долларов за 2021 год).

Рынок акций тем временем потерял 50 млрд долларов в пересчете на капитализацию индекса РТС, цены долговых бумаг правительства РФ рухнули до минимума с 2016 года, а стоимость страховки от суверенного дефолта России превысила пики марта-2020 (255 базисных пунктов). Иными словами, инвесторы оценивают риски вложений в активы РФ выше, чем с нефтью по 10 долларов за баррель.