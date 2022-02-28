Южная Корея и Сингапур тоже введут санкции в отношении России

Обе страны запретят экспорт продукции военного и двойного назначения, а Корея еще и поддержит отключение российских банков от SWIFT.

Как сообщает агентство Reuters, о решении Южной Кореи присоединиться к западным странам и ввести санкции против России в понедельник объявило министерство иностранных дел этой страны.

О намерениях Сингапура в понедельник в парламенте объявила министр иностранных дел Вивиан Балакришнан.

"Сингапур намерен действовать в согласии с многими другими странами-единомышленницами и ввести против России соответствующие санкции и ограничения", - цитирует министра газета Strait Times, передает BBC.

Газета сообщает, что Сингапур введет ограничения на экспорт в Россию любой продукции, которая может быть использована против украинцев.