Лукашенко о войне: Нам нельзя втягиваться в это дерьмо

Лукашенко пообещал не допустить ошибочных шагов, чтобы не втянуть синеокую в войну между Украиной и Россией.

"Еще раз хочу подчеркнуть: наши люди должны быть уверены в том, что мы не сделаем никаких ошибочных шагов. Никаких. Мы не собираемся втягиваться в войну, во-первых. Во-вторых, нас об этом никто не просит, там без нас способны разобраться. Но еще раз подчеркиваю: если нужно, мы окажем всяческую поддержку", - заявил Лукашенко.

Он напомнил об обоюдных договоренностях и обязательствах Беларуси и России в рамках Союзного государства.

"Мы союзники, у нас соответствующий договор, и нас в этом нечего упрекать… Что там надо было делать полякам, литовцам, тем же украинцам в Афганистане и в Ираке, когда американцы воевали? Что там им надо было делать? А потому что американцы - их союзник. А чего к нам претензии предъявляете? Россия - наш союзник", - объяснился он.

"Нам надо свою страну смотреть, не втягиваться. Я на торжественном собрании сказал: "Нам ни в коем случае нельзя втянуться в дерьмо, с одной стороны, и стать предателями". Теперь, наверное, вам понятно, что я имел в виду".

Подытоживая совещание с военными, Лукашенко сказал: "Очень вас прошу довольно открыто нашу позицию высвечивать, но не пугающе для людей".

"У нас 27 февраля крайний день голосования. Мы должны сейчас показать: мы занимаемся делом, доим, кормим, решаем другие вопросы, спортивные и прочие мероприятия"...