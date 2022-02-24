Последнее обновление: 24.02.2022 11:36

Украина закрыла пункт пропуска Вильча на границе с Беларусью

По официальной информации, поступившей от украинской стороны в адрес Госпогранкомитета Беларуси, согласно распоряжению Кабинета Министров Украины с 00:00 24 февраля погранпереход Вильча (с белорусской стороны – Александровка) закрыт до 3 марта.

В настоящее время на границе с Украиной функционируют следующие автодорожные пункты пропуска: Мокраны (Доманово), Комарин (Славутич), Новая Гута (Новые Ярыловичи), Веселовка (Сеньковка), говорится в сообщении Госпогранкомитета РБ.

При этом, Госпогранкомитет РБ ничего не сообщает и никак не комментирует движение российских войск через белорусскую границу в Украину.

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