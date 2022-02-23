Власти РБ открыли дело на организаторов "Фонд солидарности BYSOL" и "BY_help"

Госконтроль РБ возбудил уголовное дело в отношении организаторов экстремистских формирований "Фонд солидарности BYSOL" и "BY_help" за финансирование экстремистской деятельности.

Об этом сообщает в среду пресс-служба КГК.

"По результатам проверочных мероприятий в отношении организаторов экстремистских формирований "Фонд солидарности BYSOL" и "BY_help" и иных лиц, принимавших участие в их финансировании, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 361-2 ("Финансирование экстремистской деятельности") УК РБ ", - говорится в сообщении пресс-службы КГК.

Отмечается, что денежные средства в адрес инициатив перечислялись как на открытые за границей расчетные счета, так и криптокошельки, откуда «направлялись на деструктивные цели».

"В настоящее время органами финансовых расследований Комитета госконтроля продолжается отработка лиц, осуществлявших перечисление средств в адрес экстремистских формирований", - говорится в сообщении.

КГК сообщает, что арестован индивидуальный предприниматель, перечислявший валюту на счет инициатив: «он задержан и водворен в следственный изолятор».