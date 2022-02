Белорусский банк БелВЭБ попал под санкции США

Введенные США санкции против российских банков из-за признания Л/ДНР затронули и белорусский банк БелВЭБ, который является дочерней структурой попавшего под санкции российского банка ВЭБ.РФ.

«The property and interests in property of the following VEB subsidiaries are blocked: Bank BELVEB OJSC is a bank located in Belarus», - говорится в документе на сайте Минфина США.

БелВЭБ помимо прочего является банком, осуществляющим расчеты по кредитам и контрактам в рамках строительства Белорусской АЭС

Минфин США установил срок завершения всех сделок с российским ВЭБ и 25 его дочерними предприятиями в РФ и третьих странах, включая Беларусь, до 24 марта 2022 года.