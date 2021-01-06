Последнее обновление: 06.01.2021 10:36

Олексина от санкций защищает покупка «Идея Банка»

Сделка по покупке контрольного пакета акций белорусского «Идея Банка» у польского холдинга Getin Holding могла стать причиной, по которой близкий к Лукашенко белорусский бизнесмен Алексей Олексин был вычеркнут из третьего санкционного списка Евросоюза в отношении Беларуси.

Как сообщил 5 января портал Bankier.pl со ссылкой на информацию Getin Holding, Нацбанк Беларуси разрешил «МТБанку» покупку контрольного пакета акций «Идея Банка».

В ноябре Getin Holding подписал с «МТБанком» письмо о намерениях продать банку или связанным с ним лицам 99,9% акций «Идея Банка» за 50 млн белорусских рублей.

Getin Holding анонсировал продажу белорусского актива еще в июле 2020 года. Бенефициарными собственниками «МТБанка» являются Алексей и Инна Олексины.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Январь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование