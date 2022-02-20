Штаб Тихановской требует вывода российских войск из Беларуси

Штаб Светланы Тихановской выступил с заявлением, в котором потребовал немедленного вывода российских войск территории Беларуси, а также заявил о потере Лукашенко самостоятельности в принятии решений.

«Несмотря на все заверения режима, после 20 февраля российские войска не будут выведены из Беларуси. Это значит, что беларусов всё это время обманывали, а Лукашенко потерял самостоятельность в принятии решений. Ведь из-за него Беларусь теряет субъектность, а беларусы – контроль над собственной страной», - говорится в заявлении штаба.

«Мы требуем немедленного вывода российских войск с нашей территории. Мы будем добиваться, чтобы этот вопрос был вынесен на рассмотрение Совета Безопасности ООН. Мы уже направили письма в страны ЕС с предложениями новых сильных санкций, которые бьют по режиму, а не по людям. Мы проведем консультации с соседями, Европейским Союзом, США и Великобританией»,- отмечается в заявлении.

В штабе также заявили, что каждый следующий шаг Лукашенко против суверенитета Беларуси «повлечет самые серьезные последствия».