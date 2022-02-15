Последнее обновление: 15.02.2022 13:11

Адвокат Наталья Мацкевич обжалует лишение адвокатского статуса

Адвокат Наталья Мацкевич, которая защищала политзаключённых Марфу Рабкову, Сергея Тихановского, Виктора Бабарико, Николая Дедка, обратилась с жалобой в суд на решение об исключении ее из Минской городской коллегии адвокатов.

С 13 октября прошлого года приказом министра юстиции Наталья Мацкевич была отстранена от осуществления адвокатской деятельности и в отношении нее было возбуждено дисциплинарное производство. Это было сделано в разгар судебных слушаний по делу Сергея Тихановского. 25 октября дисциплинарная комиссия МГКА приняла решение о применении в отношении нее дисциплинарного взыскания в виде исключения из коллегии адвокатов с формулировкой «за систематическое нарушение требований и условий осуществления адвокатской деятельности». 26 октября Совет МГКА постановил исключить Натальи Мацкевич из МГКА.

Формальной причиной для лишения Натальи Мацкевич адвокатского статуса послужило «нарушение порядка при производстве следственных действий, которое выразилось в прерывании следователя при разъяснении им прав и обязанностей обвиняемого 20 июня 2020, а также в ведении разговоров с другим адвокатом во время очной ставки 7 июля 2020 года, что также было отражено в протоколе следственного действия».

Предварительное судебное заседание состоится в 10 часов 16 февраля в суде Московского района Минска.



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