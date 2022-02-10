К делу белорусской лыжницы может подключиться Международная федерация лыжного спорта

Международный олимпийский комитет допускает, что к делу белорусской лыжницы Дарьи Долидович может подключиться Международная федерация лыжного спорта (FIS).

«Возможны ли санкции по отношению к белорусской стороне из-за ситуации с Долидович? Вопрос поднимался, сейчас это вопрос сугубо между федерацией и национальным комитетом. Если местная федерация посчитает нужным что-то предпринять, то она это сделает. А мы призываем все федерации к тому, чтобы все белорусские спортсмены могли безопасно соревноваться, без всякой дискриминации», - сказал глава пресс-службы МОК Марк Адамс.

«Надо понимать, что эта ситуация случилась вне Олимпиады. Нужно решить эту ситуацию между федерацией и лыжницей. Если это не будет сделано, то включится уже Международная федерация лыжного спорта», –отметил представитель МОК.

«Вы знаете, какие меры мы применили к белорусскому национальному олимпийскому комитету. Мы приостановили финансовые выплаты в их адрес, кроме стипендий для спортсменов и денег для подготовки к Играм. Мы принимали и принимаем меры», - подчеркнул Марк Адамс.

Накануне белорусский лыжник Сергей Долидович вместе с семьей, включая дочь Дарьею, покинул Беларусь и переехал в Польшу.

В конце 2021 года Дарья Долидович и подопечная ее отца Светлана Андриюк были дисквалифицированы белорусской федерацией по политическим мотивам.