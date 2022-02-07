Лукашенко откорректировал поддержку спорта

Доходы спортивных клубов и федераций, которые получены от рекламодателей, являющихся государственными организациями, а также от иностранных организаций с долей, не менее половины акций (долей в уставном фонде) которых находится в собственности Республики Беларусь, относятся к средствам государственной поддержки.

Соответствующий указ №33 подписан 7 февраля «в целях дополнительного стимулирования развития собственной хозяйственной деятельности клубов по игровым видам спорта и республиканских спортивных федераций».

Кроме того, Минспорта наделяется правом утверждения порядка согласования планов развития клубов или смет федераций и отзыва такого согласования при выявлении фактов нарушения ими действующих законодательных норм.

Министерству спорта и туризма поручено до 1 апреля 2022 года утвердить порядок согласования планов развития клубов и смет федераций, а также их отзыва.