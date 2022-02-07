Кремль готов изучить документы о финансировании оппозиции Беларуси российским бизнесом

Документы о причастности российского бизнеса к финансированию белорусской оппозиции, на существовании которых настаивает Лукашенко, будут переданы Владимиру Путину для ознакомления, если такие документы поступят из Минска.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

В одном из недавних интервью Лукашенко заявил, что подготовил информацию о российских бизнесменах, финансирующих белорусскую оппозицию.

"Я подготовил информацию, вот прямо документ, который на меня пришел, я его в конверт, с моей резолюцией я отправлю Путину, пусть почитает", - сказал Лукашенко.

"Мне об этом ничего не известно. Когда будет доклад, он будет передан президенту, если так посчитают нужным наши белорусские партнеры и друзья. А дальше с ним нужно будет ознакомиться. Но мы пока не знаем, о чем там пойдет речь, поэтому рано что-либо говорить", - заявил сегодня Песков, комментируя слова Лукашенко.