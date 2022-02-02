Минздрав РБ: Отказ от ковид-тестирования – бизнес и ничего личного

Минздрав Беларуси косвенно подтвердил, что объявленный намедни отказ от обязательного ковид-тестирования для определения диагноза «COVID-19» имеет экономическую подоплеку: позволяет экономить бюджетные средства и попутно зарабатывать деньги на тестах.

Напомним, что ковид-тестирование в поликлиниках по направлению врача проводилось бесплатно. Поскольку теперь врачи такие направления не выдают, а частные медцентры не обслуживают посетителей с температурой, то единственным способом узнать, если человека «корона» остается:

«В аптеках РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ» есть в наличии экспресс-тесты для определения антител класса IgМ и IgG к коронавирусу SARS-CoV-2 №1 и экспресс-тесты для определения нуклеокапсидного антигена вируса SARS-CoV-2», - сообщил в среду вечером Минздрав.

Ведомство даже приложило краткую инструкцию, как пользоваться тестами, забыв указать стоимость: от 15 до 25 рублей в зависимости от теста/аптеки.

«Результат теста на COVID-19 никак не сказывается на лечении - этиотропного лечения от коронавирусной инфекции как такового нет», - утверждает Минздрав.

«Результаты тестов являются предварительными и не должны использоваться в качестве единственной основы для принятия решений о заболевании либо его отсутствии», - отмечает при этом ведомство.