Минздрав РБ: Разрешено выдавать больничный при бессимптомном COVID-19

Врачи амбулаторного звена имеют право выдавать листки нетрудоспособности до 7 дней при отсутствии клинических симптомов при COVID-19.

Об этом сегодня сообщила первый замминистра здравоохранения Елена Кроткова.

«При отсутствии клинических симптомов врачам разрешено выдавать листки нетрудоспособности до 7 дней - то есть от 5 до 7 дней. Если есть клинические проявления - до 10 дней. Если есть какие-либо проявления, которые требуют более длительного лечения, - до 21 дня», - сообщила Кроткова.

Она призвала граждан, кому не нужен больничный, не штурмовать поликлиники.

«Если заболевание протекает в легкой форме, мы просим оставаться дома, особенно если не требуется листок нетрудоспособности, и соблюдать режим такой же, как и при обычной инфекции, - обильное питье, использование парацетамола при повышении температуры и обычное симптоматическое лечение. Если видим пневмонию – лечим ее», отметила Кроткова.

Она напомнила, что для граждан, которые хотят проверить себя - в торговых центрах, аптеках есть тест на антиген и он чувствителен к омикрону.